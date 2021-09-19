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Мигрантам в Карелии перед выборами по-срочному сделали регистрацию и документы

Новости. Общество
11:16, 20 Сентября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Антон Новодережкин

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В период подготовки и проведения Единого дня голосования отделом по вопросам миграции была организованна работа в усиленном режиме, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции обеспечивали порядок на избирательных участках до выборов и во время их проведения.

На постоянной основе осуществлялось взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями, а также региональным подразделением Росгвардии, работниками частных охранных организаций, представителями общественности. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность дорожного движения на участках улично-дорожной сети, прилегающих к объектам проведения выборов.

«Нарушений правопорядка в период проведения выборов не допущено», — сообщили в полиции.

Также перед выборами отделом по вопросам миграции УМВД России по Петрозаводску была организованна работа в усиленном режиме. В сокращенные сроки были предоставлены государственные услуги: по выдаче, замене паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина (выдано 267 документов), и по регистрационному учету граждан по месту пребывания и по месту жительства (533).

Всем сотрудникам органов внутренних дел, которые были задействованы в мероприятиях по обеспечению общественного порядка на выборах, предоставлена возможность исполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-09-20 11:31:42
Одобряю. Соблюли права человеков. Как того постоянно требует фрау слабунова.
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