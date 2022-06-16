Мигрантов, незаконно собиравших мох в Карелии, оштрафовали и выдворили из страны

В Костомукше граждане Узбекистана признаны виновными в незаконной трудовой деятельности в России, сообщили в городском суде.

Из материалов дела установлено, что граждане Узбекистана ранее уже привлекались к ответственности из-за работы без регистрации, но не остановились на этом.

Подсудимые повторно нарушили закон, работая на территории Кепского лесничества Калевальского района, где незаконно собирали мох в лесу.

Нарушителям назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с выдворением за пределы Российской Федерации.