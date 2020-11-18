Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Карелия стала лидером российских регионов по суточному приросту заболеваемости ковидом 13
18.11.2020 19:10
Полиция Петрозаводска ищет двух молодых людей, которые вытащили пассажира из автобуса и избили его 10
18.11.2020 16:45
Россыпнов ответил на вопрос о "выкрутасах" с новыми квартирами при расселении "аварийки" в Карелии 3
18.11.2020 14:32
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО) 21
18.11.2020 14:25
Флешмоб против ограничений на поездки в общественном транспорте начался на странице главы Карелии 7
18.11.2020 12:40
В Петрозаводске женщина избила официантку и администратора в кафе 1
18.11.2020 10:34

Миграционный прирост населения Карелии пришел на смену убыли

Новости. Общество
09:31, 19 Ноября 2020
фото: © Валерий Матыцин/ТАСС
Загрузка...

Отток населения Карелии, наблюдавшийся с начала 2020 года, сменился небольшим миграционным приростом по итогам января-сентября.

Об этом говорится  в отчете Карелиястата о миграции населения.

С начала года в Карелию прибыло 5836 человек, а выбыло за пределы республики 5729. В результате сложился прирост в количестве 107 человек. За аналогичный период предыдущего года была зафиксирована убыль 63 человека.

Откуда приезжают в Карелию и куда уезжают из республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)

Аналитика

18.11.2020 10:58
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 5
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
13.11.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

18.11.2020 11:05
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Землю – казакам, а что карелам? 18
06.11.2020 14:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»