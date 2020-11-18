Миграционный прирост населения Карелии пришел на смену убыли

Отток населения Карелии, наблюдавшийся с начала 2020 года, сменился небольшим миграционным приростом по итогам января-сентября.

Об этом говорится в отчете Карелиястата о миграции населения.

С начала года в Карелию прибыло 5836 человек, а выбыло за пределы республики 5729. В результате сложился прирост в количестве 107 человек. За аналогичный период предыдущего года была зафиксирована убыль 63 человека.

Откуда приезжают в Карелию и куда уезжают из республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".