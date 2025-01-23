Михаил Охлопков рассказал о том, как правильно закаливать организм

Министр здравоохранения Карелии разместил рекомендательное видео, в котором приверженец здорового образа жизни Ярослав Качалов поделился правилами закаливания.

Глава регионального Минздрава рассказал на своей личной странице о пользе закаливания. При этом Михаил Охлопков отметил, что к обливанию ледяной нужно относиться с осторожностью.



«Запомните, что закаливание — это тренировка, а не лечение. Главное — не прекращать процедуры. Только регулярный и систематический подход позволит добиться положительных результатов. Но одновременно доказано, что очень длительное обливание холодной воды приводит к хронической надпочечниковой недостаточности. Подчеркну, что прежде, чем начать закаливание, проконсультируйтесь с врачом!», — сказал Михаил Охлопков.

Министр здравоохранения порекомендовал посмотреть видео, в котором Ярослав Качалов рассказывает о шести правилах этой процедуры.