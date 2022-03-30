Михаил Охлопков: Шестая волна коронавируса медленной поступью приближается к Карелии

О приближении новой волны коронавируса и ее возможных последствиях рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Общественность не верит… Вакцинироваться не хотят… Опять будут тяжёлые больные, рост госпитализаций, нагрузка на поликлиники… — высказался на своей странице в соцсети руководитель карельского Минздрава Михаил Охлопков. — Граждане игнорируют наши прогнозы о шестой волне ковида. Мы видим её медленную поступь по миру».

По статистическим данным, вторую неделю наблюдаются циклические колебания числа инфицированных, с тенденцией к росту. Но это, по словам Охлопкова, очевидно, только начало тренда.

«Скачок будет, в этом сомнений нет. Я уже писал, что население расслабилось: перестало соблюдать антиковидные ограничения, абсолютно халатно стало относиться к вопросу вакцинации и ревакцинации. Если темпы иммунизации прошлой осенью были достаточно высокие: Карелия одна из первых в стране достигла коллективного иммунитета — 80-процентного уровня вакцинации, — то сейчас мы фиксируем резкий спад, индифферентное отношение к прививкам», — проанализировал ситуацию министр здравоохранения.

Как написал Михаил Охлопков, рост инфицированных снова отмечается во многих странах. Наибольшее количество новых случаев инфицирования за последние 28 дней зафиксированы в Южной Корее (8,5 млн), в Германии (5,4 млн), Вьетнаме (4,08 млн). Они же и антилидеры по количеству смертей: 9084, 6132 и 1428 соответственно. Китай депонировал 50 новых геномов SARS-CoV-2 из 20 провинций с датами сбора с 1 января по 30 марта этого года: из них 6 Дельта (4 различных линии) и 44 Омикрон (7 различных линий).

Вспомнил в своей речи глава Минздрава Карелии и про самый густонаселенный город страны — Шанхай, который был помещён в условия строгого карантина.

«Власти мегаполиса 11 апреля сообщили о 22 348 новых бессимптомных случаях коронавируса и 994 случаях с симптомами. В Шанхае было принято решение провести повторное тестирование 26 млн жителей. Такие же решения приняли и в Гуанчжоу», — рассказал Охлопков.

По словам Михаила Охлопкова, каждая волна ковида в России была опаснее предыдущей. Несмотря на разговоры о более лёгком «омикроне», зимой страна в очередной раз обновила рекорд смертности среди пациентов с коронавирусом — на пике каждый день умирали более 1200 заболевших. То же произошло в США и ряде других государств.

По прогнозам Минздрава, вспышка в России может произойти в конце мая или начале июня.

«Времени для вакцинации мало. Идите вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь, вакцина есть, все условия созданы», — призывает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.