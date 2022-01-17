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Михаил Охлопков: В Карелии полностью привиты 55% от общего числа взрослого населения

Новости. Общество
12:31, 18 Января 2022
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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О ситуации с вакцинацией населения Карелии рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На 18 января с начала вакцинации в Республике Карелия первым компонентом противоковидной вакцины привились 282485 человек, что составляет 58,3% от общего числа проживающих в республике взрослых и 72,9% - от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Полностью привиты 268 155 человек, что составляет 55,4% от общего числа взрослых и 69,2% - от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Повторно вакцинированы 66 897 жителей республики.

Ранее министр здравоохранения РФ подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

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Комментарии

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кир
2022-01-18 14:13:07
Верю министру. Он трудолюбивый. :)
zanoza
2022-01-18 14:04:25
Но при этом , как заявила Голикова, коллективный иммунитет в Карелии превышает уровень 80 процентов! Не стыкуются данные, однако. Или хотите сказать, что у нас много переболевших, но по данным статистики это не так. Говорили бы правду, смотришь и не запутались бы.
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