Михаил Охлопков: В Карелии полностью привиты 55% от общего числа взрослого населения

О ситуации с вакцинацией населения Карелии рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На 18 января с начала вакцинации в Республике Карелия первым компонентом противоковидной вакцины привились 282485 человек, что составляет 58,3% от общего числа проживающих в республике взрослых и 72,9% - от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Полностью привиты 268 155 человек, что составляет 55,4% от общего числа взрослых и 69,2% - от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

Повторно вакцинированы 66 897 жителей республики.

Ранее министр здравоохранения РФ подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19.