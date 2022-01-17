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Глава Минздрава России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Новости. Общество
00:05, 18 Января 2022
фото: © Правительство РК

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Министр здравоохранения РФ подписал приказ с перечнем противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

Михаил Мурашко подписал приказ с перечнем медицинских противопоказаний к вакцинации от коронавируса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в приказе.

К бессрочным противопоказаниям отнесли:

—гиперчувствительность к компонентам препарата;

—тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

—тяжелые поствакцинальные осложнения — анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции — на предыдущее введение вакцины или любого из ее компонентов (в случае многокомпонентных вакцин).

Среди временных — острые инфекционные и вирусные заболевания:

—«острые инфекционные заболевания, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний — на период острого заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии»;

—«острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой степени тяжести, острые инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта — до нормализации температуры тела».

«ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак» противопоказаны при злокачественных новообразованиях.

Беременность и грудное вскармливание — это противопоказания при использовании «КовиВака», «Спутника Лайт», «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н», «Спутника-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио» (сухой вариант вакцины «Спутник V», лиофилизат, для приготовления раствора для внутримышечного введения).

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