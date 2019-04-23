Микроавтобус сбил лося на трассе в Карелии

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В Медвежьегорском районе лось ночью вышел на дорогу и оказался под колесами микроавтобуса, сообщил в МЧС Карелии.
В минувший понедельник 22 апреля в 23.25 в Медвежьегорском районе водитель микроавтобуса сбил лося.
По информации МЧС, в ДТП водитель не пострадал.
Транспортное средство получило повреждения.
О судьбе лося спасательные службы не сообщают.
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