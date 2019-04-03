Миллениалы перестали заниматься сексом

Эксперты выяснили, почему поколение Миллениума стало в три раза меньше заниматься сексом. Особенно мужчины.

GSS Data Explorer провел опрос и узнал, что за последние 10 лет миллениалы стали в три раза меньше заниматься сексом. Так, количество взрослых людей до 30 лет, у которых нет половой жизни, в прошлом году достигло рекордного уровня, пишет "ФедералПресс".

Каждый четвертый опрошенный (от 18 до 30 лет) рассказал, что за прошлый год не разу не занимался сексом. Причем 28 % из них – мужчины. У женщин-миллениалов дела проходят получше. Только 18 % сообщили, что ни с кем не спали в 2018 году. Отмечается, что 10 лет назад таких было всего 8 %.

По мнению экспертов, причина этого в том, что происходит развитие технологий и образа жизни, который предпочитают вести многие миллениалы.

"Люди стали гораздо больше времени проводить дома, даже работать. В таких условиях сложно привести кого-то в свою спальню", – сообщают ученые.

Специалисты также объясняют, что в настоящее время у людей намного больше дел, чем было 10 и 20 лет назад. Британские ученые приводят данные, что в прошлом году каждый восьмой миллениал в 26 лет оказался девственником.