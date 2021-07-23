Реклама
Прислать новость
Кандидаты в Госдуму: стартовые действия и заявления 9
Сегодня 08:30
ГИБДД назвала район Карелии, где водителей в субботу проверят на трезвость
Сегодня 18:00
Петрозаводск может войти в Арктическую зону России со всеми ее привилегиями 8
Сегодня 16:04

Миллиарды загадочных безглазых червей выползли из ледников в горах

Новости. Общество
22:30, 23 Июля 2021
фото: Википедия

В американском штате Вашингтон из ледников в Каскадных горах выползли миллиарды загадочных ледяных червей.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Oregon Public Broadcasting.

Безглазые черви Mesenchytraeus solifugus массово выходят на поверхности в летние месяцы. По оценке специалистов, в каждом леднике скрывается до пяти миллиардов червей. «Отсюда мне видно пять, шесть, десять ледников, — рассказывает биолог Скотт Хоталинг (Scott Hotaling). — Если каждый из них содержит столько ледяных червей, это просто колоссальное количество биомассы, причем в таком месте, которое обычно биомассой бедно».

Ледяные черви исключительно плохо изучены. Биологи не знают, зачем черви выползают на поверхность и как им удается переживать зимние морозы. Основу их рациона предположительно составляют водоросли и бактерии, обитающие в снегу. Еще одна интересная особенность этих животных — невосприимчивость к ультрафиолету. «С ледяными червями необъясненного больше, чем объясненного», — признается Хоталинг.

Mesenchytraeus solifugus — единственный известный вид кольчатых червей, выживающий при низких температурах. Длина взрослых особей составляет от 1,5 до 2,5 сантиметра. Встречаются на северо-западе США, в американском штате Аляска и в канадской провинции Британская Колумбия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

Сегодня 13:30
Обществоведение
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 2
Президент России Владимир Путин поддержал предложения главы Карелии Артура Парфенчикова, который ввел на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров.
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
Сегодня 00:10
10 негритят решили избираться 20
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 12
22.07.2021 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?»
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
Сегодня 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»