Миллион рублей подарили больнице на севере Карелии на вековой юбилей

В пятницу, 9 декабря, Калевальской центральной районной больнице исполнилось сто лет.

В минувшую пятницу, 9 декабря, Калевальской ЦРБ исполнилось сто лет. На торжестве побывал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.



Он вручил главному врачу Руслану Сулейманову сертификат на 1 млн рублей на покупку оборудования в следующем году.



«Подчеркну, что этот юбилей - праздник не только коллектива больницы, но и всех калевальцев», - написал министр Охлопков в соцсети.



В своем сообщении он рассказал об истории больницы. В 1922 году в селе Ухта открылась первая на севере Карелии больница на 15 коек. Первым заведующим больницей был врач Платонов.



В 1928 году построены новое здание больницы и инфекционный корпус. В годы Великой Отечественной войны большая часть врачей была мобилизована в армию. Ухтинская больница, не прекращая работы, эвакуировалась в небольшой прифронтовой поселок Шомба. Больницу возглавила П.И. Иванова.



В 50-е годы в Ухтинской больнице количество коек увеличилось до 50-ти, при стационаре открыли рентгеновский кабинет, клиническую лабораторию, санэпидстанцию, баклабораторию.



В районе работали хирург, акушер-гинеколог, терапевт, педиатр, стоматолог, рентгенолог. В 1982 году центральная районная больница переехала в реконструированное здание бывшей средней школы. Создается больничный городок.



По словам министра, с 2019 года существенно улучшилось оснащение больницы и ФАПов. Значительная часть медицинского оборудования поступила по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На службу медиков района поступает новое медицинское оборудование, санитарный автотранспорт.



В 2022 году в Калевальскую ЦРБ по этой программе поступило новое оборудование: прикроватный монитор для палаты ИТАР, аппарат искусственной вентиляции легких, автоматический анализатор газов крови, кислотно-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, дефибриллятор с принадлежностями и многое другое.



Автопарк больницы пополнился двумя автомобилями повышенной проходимости «Нива», автомобилем скорой помощи и двумя санитарными автомобилями. Построен ФАП в поселке Луусалми.