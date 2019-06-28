Минэк изъявил желание контролировать расходы жителей России

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Министерство экономического развития России готовит предложения о введении контроля над расходами физических лиц.
Об этом заявила на конференции "Налоги 2019" заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина, пишут "Вести Карелии" со ссылкой на РИА Новости.
"Мы предполагаем предложить рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами", — сказала Паниниа.
Чиновница признала, что контроль над расходами это "трепетная тема", к которой нужно подходить очень аккуратно, а сама идея пока сырая.
Подробнее читайте в материале издания.
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