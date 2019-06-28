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Новости. Общество
09:16, 28 Июня 2019
фото: shutterstock.com

Минэк изъявил желание контролировать расходы жителей России

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Министерство экономического развития России готовит предложения о введении контроля над расходами физических лиц.

Об этом заявила на конференции "Налоги 2019" заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина, пишут "Вести Карелии" со ссылкой на РИА Новости.

"Мы предполагаем предложить рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами", — сказала Паниниа.

Чиновница признала, что контроль над расходами это "трепетная тема", к которой нужно подходить очень аккуратно, а сама идея пока сырая.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Саныч
2019-06-28 10:08:50
С себя начните.
Lana
2019-06-28 09:46:41
Маразм крепчает! Тотальный контроль всея и всех. Озаботились бы лучше доходами граждан!
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