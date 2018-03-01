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Новости. Экономика
11:05, 01 Марта 2018

Минэк Карелии обещает дать дорогу бизнесу

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В республике начинает работу Институт инвестиционных уполномоченных, задачей которого станет улучшение бизнес-климата в регионе.

Основная цель введения института – попытка улучшить инвестиционный климат в регионе и организовать работу по привлечению инвесторов для реализации проектов на территории республики, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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01.03.18 09:36
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Комментарии

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NIK
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