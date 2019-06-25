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Новости. Экономика
16:11, 25 Июня 2019
фото: Pixabay

Минэк Карелии прогнозирует рост промышленности, несмотря на статистику

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Министерство экономического развития Карелии прогнозирует рост промышленного производства по итогам 2019 года, несмотря на отрицательную динамику первого полугодия.

"Несмотря на негативную динамику первой половины года, причиной которой стали банкротство Онежского тракторного завода и консервация деятельности филиала АО "Русал Урал" в Надвоицах, к концу 2019 года Минэкономразвития Карелии прогнозирует рост показателей в данной сфере", – говорится в официальном сообщении министрства.

Подробнее читайте  в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Марина Сухарева
2019-06-25 16:52:18
если в Карелии с июля так вырастет промышленное производство зачем нужен закон об изменении социальных льгот? средства от роста промышленности можно направить на улучшение финансовой обстановки в республике, а не отнимать у ветеранов и учителей
German
2019-06-25 16:39:35
"Заводы закрываются не из-за плохих рабочих , а из-за глупых начальников " Уильям Боинг , основатель компании Boeing ( видимо про мин.эк )
тетка
2019-06-25 16:29:16
За прогноз не наказывают, а по головке погладить могут. Вот чиновники и стараются в основном прогнозировать, а реальность... кому она нужна? Главное - красивая бумажка.
бюджет
2019-06-25 16:12:38
Ну не зря же Орешкина смотрящим поставили.
Гость
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