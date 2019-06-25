Минэк Карелии прогнозирует рост промышленности, несмотря на статистику

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Министерство экономического развития Карелии прогнозирует рост промышленного производства по итогам 2019 года, несмотря на отрицательную динамику первого полугодия.
"Несмотря на негативную динамику первой половины года, причиной которой стали банкротство Онежского тракторного завода и консервация деятельности филиала АО "Русал Урал" в Надвоицах, к концу 2019 года Минэкономразвития Карелии прогнозирует рост показателей в данной сфере", – говорится в официальном сообщении министрства.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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