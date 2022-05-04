Минэк объяснил, куда потратят деньги республиканского бюджета ученые в Карелии

Российский научный фонд и Фонд венчурных инвестиций Карелии, финансируемый из бюджета республики, выделили деньги на 8 научных проектов карельских ученых.

Об этом сообщили в министерстве экономического развития Карелии.

«Большинство поддержанных проектов направлены на изучение и решение проблем арктической зоны и северных территорий», — пояснили в министерстве.

Минэк перечислил темы исследований, которые получили финансирование.

В их числе «устойчивое воспроизводство человеческого капитала карельской Арктики», «традиции и новации в региональной идентичности жителей современных арктических районов Карелии», «создание речевого корпуса прибалтийско-финских языков Карелии».

Кроме того, ученые будут изучать, как ледяной покров влияет на функционирование экосистем Белого моря в условиях меняющегося климата, и как оптимизировать систему общественного транспорта Петрозаводска.

Также профинансированы исследования новых подходов к профилактике дисэлементоза у жителей Севера, бионические методы сенсорики и окружающего интеллекта для реализации интернет-систем мониторинга жизнестойкости человека в условиях северных территорий., влияние структурных искажений на физико-химические свойства нелинейно-оптически активных кристаллов ниобата лития.