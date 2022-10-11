Минэк подсчитал, на сколько вырастет зарплата медиков в Карелии в 2023 году

Заработная плата медиков в Карелии в 2023 году составит в среднем, 46,9 тыс. рублей.

Об этом сообщил сегодня замминистра экономического развития республики Александр Ломако на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

По его словам, повышение планируется в рамках указов президента России, согласно которым зарплаты бюджетников должны достичь определенного уровня, который устанавливается в зависимости от средней заработной платы по региону.

«На следующий год предусмотрено 100% — это 46980 рублей», — сказал Ломако.

Депутат Михаил Уханов на это заметил, что средняя цифра не отражает реального уровня зарплат.

«Самое страшное — это средняя цифра. Один получает условно 15 тыс., другой — 100 тыс.», — считает депутат.