Минэк предложил повысить тарифы ЖКХ

Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ, а компании планируют поднять цены для потребителей.

Минэкономразвития предложило повысить на 2 п.п. тарифы ЖКХ вслед за ростом налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, сообщает РБК.

Как объяснили в пресс-службе Минэкономразвития, такая мера необходима, чтобы "не ухудшить" положение ресурсоснабжающих организаций. Аналогичное предложение в Минстрой направила ассоциация "ЖКХ и городская среда".

В ней считают, что увеличение НДС без повышения тарифов ЖКХ принесет коммунальщикам убытки до 100 млрд руб. и приведет к росту долгов в отрасли до 1,5 трлн руб. В Минстрое подтвердили обсуждение возможности повысить тарифы ЖКХ на 2% с января 2019 года.

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