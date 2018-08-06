Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:08, 06 Августа 2018

Минэк предложил повысить тарифы ЖКХ

По теме

Будущие банкиры учатся в Петрозаводском техникуме городского хозяйства
06.08.18 18:30
Почти половина россиян недовольна качеством продуктов, заменивших "санкционку", показал опрос
06.08.18 18:00
Жители Карелии активно рисуют портреты фронтовой собаки для конкурса
06.08.18 16:32
Все новости
Загрузка...

Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ, а компании планируют поднять цены для потребителей.

Минэкономразвития предложило повысить на 2 п.п. тарифы ЖКХ вслед за ростом налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, сообщает РБК.

Как объяснили в пресс-службе Минэкономразвития, такая мера необходима, чтобы "не ухудшить" положение ресурсоснабжающих организаций. Аналогичное предложение в Минстрой направила ассоциация "ЖКХ и городская среда".

В ней считают, что увеличение НДС без повышения тарифов ЖКХ принесет коммунальщикам убытки до 100 млрд руб. и приведет к росту долгов в отрасли до 1,5 трлн руб. В Минстрое подтвердили обсуждение возможности повысить тарифы ЖКХ на 2% с января 2019 года.

Подробнее о ситуации читайте в материал деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Будущие банкиры учатся в Петрозаводском техникуме городского хозяйства
06.08.18 18:30
Почти половина россиян недовольна качеством продуктов, заменивших "санкционку", показал опрос
06.08.18 18:00
Жители Карелии активно рисуют портреты фронтовой собаки для конкурса
06.08.18 16:32
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dgin
2018-08-06 16:39:49
Что же так отвратительно работает правительство . Всю тяжесть . тяжесть стагнации экономики перекладывают на людей . Бездари .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.07.2018, 11:58
Видели её? МВД Карелии опубликовало фото предполагаемой мошенницы
04.08.2018, 10:27
На Карелию надвигается непогода
31.07.2018, 21:30
ФОТО: В продаже появился купальник-недоразумение
05.08.2018, 08:40
ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя
01.08.2018, 13:03
К выходным погода в Карелии изменится
31.07.2018, 17:01
Петрозаводская консерватория сообщила о трагической смерти педагога Юлии Тишкиной

Аналитика

01.08.2018 14:56
Обществоведение
"Мы заставим работать по нашим правилам!" 12
Директор ООО "Автоспецтранс" Иван Новиков рассказал о трёх первых месяцах "мусорной" реформы в Карелии.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 6
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2018 12:21
Без политики
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию
Реконструкция Офтальмологического центра Карелии на набережной Варкауса, 1б идет 24 часа в сутки.
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
архив чтиво

Медиа

Как прошли рыцарские бои на набережной Петрозаводска
Сегодня 10:58
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»