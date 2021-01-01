Минэк спрогнозировал рост экономики Карелии в 2021 году

Составленный властями Карелии прогноз социально-экономического развития республики на 2021-2023 годы предусматривает рост промышленности и торговли.

Ожидания правительства сформулированы в "Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", подготовленных министерством экономического развития.

Прогноз содержит три варианта развития ситуации – "пессимистичный" консервативный, "оптимистичный" целевой и базовый, который власти Карелии рассматривают в качестве основного. Согласно этому документу, прогнозируется рост промышленности в 2021 году на 2% и увеличение других ключевых показателей экономики. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".