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Минэк спрогнозировал рост экономики Карелии в 2021 году

Новости. Экономика
13:27, 01 Января 2021
фото: pixabay
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Составленный властями Карелии прогноз социально-экономического развития республики на 2021-2023 годы предусматривает рост промышленности и торговли.

Ожидания правительства сформулированы в "Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", подготовленных министерством экономического развития.

Прогноз содержит три варианта развития ситуации – "пессимистичный" консервативный, "оптимистичный" целевой и базовый, который власти Карелии рассматривают в качестве основного.

Согласно этому документу, прогнозируется рост промышленности в 2021 году на 2% и увеличение других ключевых показателей экономики.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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