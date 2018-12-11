Минэк: В Карелии перевыполнен план по улучшению жилищных условий населения

Более трех тысяч семей получили за 6 лет новое жилье, благодаря мерам государственной поддержки улучшения жилищных условий.

Об этом сообщил сегодня в парламенте Карелии министр экономического развития Павел Буренков, подводя итоги реализации Стратегии социально-экономического развития республики до 2020 года.

По его словам, целевые показатели, заложенные в этом документе, уже перевыполнены.

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