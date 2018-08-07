Минфин Карелии ищет сотрудника

Министерство финансов республики объявило конкурс на замещение вакантной должности руководителя отдела.

Региональный Минфин сообщает о поиске сотрудника на руководящую должность "Заместитель начальника отдела доходов".

От соискателя, среди прочего, требуется высшее образование по направлению "экономика и управление". Требований к стажу нет.

До какого числа можно подавать документы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".