Минфин Карелии начал интернет-опрос о "серых" зарплатах

По теме
Загрузка...
В Карелии на портале Минфина "Бюджет для граждан" стартует анонимный интернет-опрос по "теневой" заработной плате и неформальной занятости.
Министерство финансов Карелии приглашает жителей республики принять участие в интернет-опросе по оценке занятости населения и вопросам получения заработной платы.
Опрос является анонимным, но его результаты дополнят сведения об отраслях промышленности и производства, которые более всего подвержены факторам "теневой" экономики.
Так, в опросе придется ответить на ряд вопросов.
На какие вопросы предлагает ответить Минфин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
26.02.2018, 13:16
27.02.2018, 09:29
01.03.2018, 17:40
28.02.2018, 21:30
01.03.2018, 12:49
Аналитика
01.03.2018 15:55
Обществоведение
В распоряжении "Столицы на Онего" оказались фото и видео, свидетельствующие о том, что собранный на Гоголевском мосту снег складируют в нескольких километрах от Петрозаводска - вдоль дороги, прямо у остановки.
01.03.2018 13:06
27.02.2018 11:23
26.02.2018 13:16
26.02.2018 12:52
Чтиво
01.03.2018 12:49
Без политики
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
01.03.2018 09:56
28.02.2018 16:19
28.02.2018 14:36
Медиа
01.03.2018 16:48
Комментарии