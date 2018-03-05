Минфин Карелии начал интернет-опрос о "серых" зарплатах

В Карелии на портале Минфина "Бюджет для граждан" стартует анонимный интернет-опрос по "теневой" заработной плате и неформальной занятости.

Министерство финансов Карелии приглашает жителей республики принять участие в интернет-опросе по оценке занятости населения и вопросам получения заработной платы.

Опрос является анонимным, но его результаты дополнят сведения об отраслях промышленности и производства, которые более всего подвержены факторам "теневой" экономики.

Так, в опросе придется ответить на ряд вопросов.

На какие вопросы предлагает ответить Минфин, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".