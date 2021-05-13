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Минфин Карелии объяснил, куда пойдут 7 млрд рублей, поступившие из федерального бюджета

Новости. Общество
11:57, 14 Мая 2021
фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС/Вести Карелии
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Сумма субсидий, субвенций и трансфертов из федерального бюджета, полученных Карелией за первые 4 месяца 2021 года значительно превысила объемы финансирования аналогичного периода прошлого года.

Это следует из данных Минфина Карелии о поступлениях в региональный бюджет.

Целевые межбюджетные трансферты, в том числе на национальные проекты, выросли на 47,6% и достигли 3,5 млрд рублей.

В эту сумму входят субсидии на социальную поддержку граждан, здравоохранение, образование, культуру, поддержку развития отраслей экономики. Их общий объем составил 1,5 млрд рублей (рост на 32,6%).

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-05-14 12:43:23
Не могут они жить на свои, заработанные деньги, - сказал кот. А Москве зачем надо их содержать?
Гость
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