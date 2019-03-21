Минфин Карелии опубликовал новые данные о числе чиновников

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Министерство финансов Карелии представило данные о количестве госслужащих республиканских органов власти в 2018 году.
Об этом говорится в сообщении министерства, опубликованном о официальном сайте правительства.
Ранее Карелиястат представил данные согласно которым число чиновников республиканского уровня в 2018 году составило 1261 человек и выросло на 5% по сравнению с 2017 годом.
В Минфине дают другие данные.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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