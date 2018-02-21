Минфин Карелии подсчитал бюджетников, получивших карты "Мир"

По состоянию на 1 февраля 86% от общего числа работников бюджетной сферы республики получили карты национальной платежной системы "Мир".

Об этом сообщает Минфин Карелии со ссылкой на информацию, предоставленную органами власти региона. Таким образом, по сравнению с началом текущего года число держателей карт национальной платежной системы выросло примерно на 11%.

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