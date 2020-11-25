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Минфин объяснил, куда ушли 5,6 млрд рублей, выделенных на борьбу с коронавирусом в Карелии

Новости. Общество
12:21, 26 Ноября 2020
фото: pixabay
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Правительство Карелии израсходовало на различные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса и ее последствиями, 5,6 млрд рублей.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламента республики министр финансов Елена Антошина.

"Общая сумма на 25 ноября, которая поступила в бюджет…составляет 5,6 млрд рублей. В том числе, федеральные средства - 1,9 млрд и 3,6 млрд – это средства бюджета Республики Карелия", - сказала Антошина.

По ее словам, из этой суммы 1,5 млрд рублей было потрачено, в том числе, на приобретение медицинского оборудования, средств защиты, дезинфекции.

Куда ушла львиная доля коронавирусных денег, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2020-11-26 14:32:35
Растащили чинуши всё на зарплаты , поездки . пиар . Беда с чинушами , весь бюджет прожирают .
кир
2020-11-26 14:30:11
Так будет, пока не упразднят автономию. Это будет при следующем начальнике всея Руси.
zanoza
2020-11-26 13:47:12
Слово та какое "потрачены". Разве применимо такое слово к расходованию бюджетных средств? Ну да ладно, Бог с ним, с этим словом. А вот почему так неэффективно израсходована целая куча бюджетных средств? Что на самом деле стоит за размытыми фразами " стимулирующие выплаты и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства". Допустим, поддерживали далеко не всех субъектов малого и среднего предпринимательства, а только избранных, не понятно по какому принципу. В общем никакой прозрачности, а денежки тю-тю. Сейчас с пандемией ситуация намного сложнее, но что-то никого не стимулируют и никого не поддерживают, поддерживалка закончилась, она же не резиновая.
тезка Высоцкого
2020-11-26 13:20:22
весь недостаток кислорода
который не купить на мрот
нам министерство возмещает
рот в рот
тезка Высоцкого
2020-11-26 12:58:18
а вы могли бы ради счастья
и ради мира на земле
могу сказала нам елена
сама хотела предложить
Бритва
2020-11-26 12:53:31
так понятно куда... сейчас всезнайка Фукс все разъяснит
Цукерман
2020-11-26 12:32:29
5.600.000.000 рублей " потрачены", а элементарные вопросы решить даже с тестами не могут....
Ждём новых дел ?
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