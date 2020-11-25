Минфин объяснил, куда ушли 5,6 млрд рублей, выделенных на борьбу с коронавирусом в Карелии

Правительство Карелии израсходовало на различные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса и ее последствиями, 5,6 млрд рублей.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламента республики министр финансов Елена Антошина.

"Общая сумма на 25 ноября, которая поступила в бюджет…составляет 5,6 млрд рублей. В том числе, федеральные средства - 1,9 млрд и 3,6 млрд – это средства бюджета Республики Карелия", - сказала Антошина.

По ее словам, из этой суммы 1,5 млрд рублей было потрачено, в том числе, на приобретение медицинского оборудования, средств защиты, дезинфекции.

Куда ушла львиная доля коронавирусных денег, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"