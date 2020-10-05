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Минфин отказался от "упаднических настроений" в прогнозе по доходам бюджета Карелии

Новости. Общество
09:46, 06 Октября 2020
фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета Карелии в январе-августе сменится ростом по итогам года.

Такой прогноз содержится в материалах министерства финансов республики к семинару для министерств и ведомств, посвященному программе оздоровления государственных финансов Карелии.

Согласно прогнозу, собственные доходы бюджета Карелии к 1 января 2021 года увеличатся на 5% по сравнению с аналогичной датой 2020 года.

По данным Минфина, налоговые и неналоговые доходы бюджета за январь-август 2020 года составили 16,4 млрд рублей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее министр финансов Карелии Елена Антошина высказала опасения, что к концу года ситуация станет еще хуже. Такая оценка не понравилась главе республики Артуру Парфенчикову. Он призвал не поддаваться "упадническим настроениям".

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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