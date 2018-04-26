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Новости. Экономика
13:28, 26 Апреля 2018

Минфин РК назвал предприятия-лидеры по налоговым платежам в бюджет

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Минфин Карелии проанализировал темпы роста налоговых платежей в консолидированный бюджет республики за I квартал 2018 года.

Лидерами стали предприятия в сферах электроэнергетики (рост на 97%), добычи полезных ископаемых (на 65%), связи (на 57%).

Кроме того, рост налоговых платежей обеспечили следующие виды деятельности. Водоснабжение и водоотведение – рост на 46%., лесоводство и лесозаготовки – 24%...

Кто продолжил список, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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