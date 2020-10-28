Минфин России выступил против повышения пенсий работающим пенсионерам

Министр финансов страны Антон Силуанов считает справедливым помогать тем, кто утратил заработок.

С таким заявлением глава российского Минфина выступил 28 октября в Государственной думе. По словам Силуанова, пенсия – это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен.

"Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию. И мы видим, как заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции. Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а в некой справедливости, когда, получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите: давайте еще и индексировать пенсию", – цитирует слова министра финансов ТАСС.

Как отметил Антон Силуанов, сейчас важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые не работают, и именно это учтено в российском бюджете. "Мне кажется, более справедливо помогать тем, кто нуждается, кто не работает, именно этим гражданам нужна государственная поддержка", – сказал федеральный министр.