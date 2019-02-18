Минфин собирается ввести минимальные цены на некрепкий алкоголь

В России в перспективе могут быть введены минимальные розничные цены на некрепкий алкоголь, заявил журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

"Мы совместно с Минздравом анализируем уровни. Может быть, придем к необходимости не только по крепкому алкоголю, но и к тому, что по другим видам необходимо устанавливать минимальные розничные цены", — процитировали РИА Новости Илью Трунина.

При этом Трунин подчеркнул, что каких-то конкретных решений пока не принято.

"Нам Минздрав говорит, что нужно ограничивать доступность алкогольной продукции, с одной стороны. С другой стороны, мы взяли на себя обязательство не повышать акцизы в течение какого-то времени, чтобы стабилизировать рынок. Но тем не менее это не значит, что он (алкоголь. — Прим. ред.) должен продаваться дешево и быть доступным всем", — добавил Трунин.

Минимальные розничные цены (МРЦ) — инструмент борьбы с дешевым контрафактным алкоголем. Сейчас в России установлены МРЦ на крепкий алкоголь, игристые вина и шампанское.

С 1 января МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, бренди — 307 рублей, коньяк — 388 рублей. Минимальная розничная цена на игристые вина составляет 164 рубля за бутылку 0,75 литра.

Ранее Минфин опубликовал проект изменений в действующее постановление, согласно которому он может получить право устанавливать минимальные розничные цены на любой алкоголь.