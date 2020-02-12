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Собственные мини заправки пользуются высоким спросом

Новости. Экономика
07:00, 13 Февраля 2020
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Мини АЗС представлены на рынке в широком ассортименте.

Многие не знают, что собой представляет мини АЗС. Речь идёт о комплексе оборудования для топлива, которое отличается высоким порогом компактности и автономности. 

Подобрать оптимальный вариант можно с помощью Интернета.

Сфера применения представленного комплекса довольно обширна и стремительно растёт. Чаще всего мини АЗС можно встретить в рамках крупных промышленных предприятий. Такое решение позволяет обеспечить бесперебойность ресурса и оптимизировать время. Небольшие компании, которые содержат собственный автопарк, также часто используют представленное решение.

Собственная заправочная станция позволит абстрагироваться от воздействия косвенных факторов на результат. Мини АЗС можно встретить и в сельском хозяйстве, и в рамках логистических предприятий. Инвестиции окупятся очень быстро.

Почему мини АЗС – это рациональный выбор?

Дело в том, что сотрудничество с коммерческими заправками на регулярной основе может вылиться в серьёзные финансовые затраты. Гораздо проще закупать топливо большими объёмами по доступной цене и использовать по мере необходимости. Кроме того, не нужно будет преодолевать значительные расстояния, чтобы сделать дозаправку. Все манипуляции можно выполнить на месте. 

Мини АЗС бывают мобильными, модульными, контейнерными, а также металлическими и пластиковыми. 

Мобильные АЗС наиболее популярны. Они не требуют к себе особого внимания.

Собственный заправочный центр – это правильное решение. Если оборудование в будущем не понадобится, его можно успешно перепродать. Решение пользуется на рынке повышенным спросом.

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