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Мини-экскаватор – незаменимый помощник на складе или заводе

Новости. Экономика
10:00, 20 Января 2021
фото: © www.eberle-hald.de
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Мини-экскаватор в настоящее время становится незаменимым помощником во многих структурах работ.

Согласно ГОСТ 27922-88 мини-эскаваторы – это технические машины, имеющие массу до 6 тонн. Проект первой такой машины был создан в 1968 году в Японии компанией YANMAR. Спустя 11 лет были внесены доработки, которые повысили качество выполнения работ на данной технике, такие как: замена металлических гусениц на резиновые, разворот башни вокруг оси на 360 градусов. Несмотря на маленькие размеры, производительность мини-экскаватора высокая и подходит для выполнения многообразных работ на различных территориях: загородные участки, коммунальное хозяйство, заводы и складские помещения.

Главными отличительными особенностями являются простота в управлении, отличная проходимость даже в труднодоступные места, устойчивость, подвижность, возможность использования на любой площади без перекрытия движения, маленькие расходы. Таким образом, мини-экскаватор в настоящее время становится незаменимым помощником во многих структурах работ. Широкое применение отмечается на заводах и складах за счет маленьких габаритов, хорошей поворотливости и высокой степени производительности.

Мини-эскаваторы для использования на складских и производственных объектах

мини-экскаваторы skyg.ru
doosan-center.ru

Гусеничный мини-экскаватор принято считать одной из незаменимых машин для проведения земляных работ. За счет своих небольших габаритов востребован не только на открытой территории, но и в затруднительных условиях, и внутри здания. На заводских территориях и складских помещениях можно применять для следующих работ:

• расчистки участка для постройки;
• организации инфраструктуры;
• строительства новых помещений;
• прокладки газовых и водопроводных труб, кабелей телекоммуникационных связей;
• реконструкции зданий;
• создания тоннелей и траншей;
• вывоза строительного мусора.

Для выполнения перечисленных выше функций для мини-экскаватора созданы навесные оборудования разного типа. Так, фрезерные головки Webster Shaeff используются для копания траншей, разрушения сооружения. К буровым насадкам обращаются в случаях установки кабелей, столбов. Ковш устанавливают на машину для выполнения работ на начальных этапах строительства, а именно для выравнивания поверхности территории. Мини-эскаваторы и навесное оборудование можно купить на сайте компании SkyGroup по низкой цене, а также взять всю необходимую технику в аренду.

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