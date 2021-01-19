Мини-экскаватор – незаменимый помощник на складе или заводе

Мини-экскаватор в настоящее время становится незаменимым помощником во многих структурах работ.

Согласно ГОСТ 27922-88 мини-эскаваторы – это технические машины, имеющие массу до 6 тонн. Проект первой такой машины был создан в 1968 году в Японии компанией YANMAR. Спустя 11 лет были внесены доработки, которые повысили качество выполнения работ на данной технике, такие как: замена металлических гусениц на резиновые, разворот башни вокруг оси на 360 градусов. Несмотря на маленькие размеры, производительность мини-экскаватора высокая и подходит для выполнения многообразных работ на различных территориях: загородные участки, коммунальное хозяйство, заводы и складские помещения.

Главными отличительными особенностями являются простота в управлении, отличная проходимость даже в труднодоступные места, устойчивость, подвижность, возможность использования на любой площади без перекрытия движения, маленькие расходы. Таким образом, мини-экскаватор в настоящее время становится незаменимым помощником во многих структурах работ. Широкое применение отмечается на заводах и складах за счет маленьких габаритов, хорошей поворотливости и высокой степени производительности.

Мини-эскаваторы для использования на складских и производственных объектах



doosan-center.ru

Гусеничный мини-экскаватор принято считать одной из незаменимых машин для проведения земляных работ. За счет своих небольших габаритов востребован не только на открытой территории, но и в затруднительных условиях, и внутри здания. На заводских территориях и складских помещениях можно применять для следующих работ:



• расчистки участка для постройки;

• организации инфраструктуры;

• строительства новых помещений;

• прокладки газовых и водопроводных труб, кабелей телекоммуникационных связей;

• реконструкции зданий;

• создания тоннелей и траншей;

• вывоза строительного мусора.

Для выполнения перечисленных выше функций для мини-экскаватора созданы навесные оборудования разного типа. Так, фрезерные головки Webster Shaeff используются для копания траншей, разрушения сооружения. К буровым насадкам обращаются в случаях установки кабелей, столбов. Ковш устанавливают на машину для выполнения работ на начальных этапах строительства, а именно для выравнивания поверхности территории. Мини-эскаваторы и навесное оборудование можно купить на сайте компании SkyGroup по низкой цене, а также взять всю необходимую технику в аренду.

На правах рекламы