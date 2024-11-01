Минимальное количество петрозаводчан боятся увольнения

7 из 10 петрозаводчан не испытывают никаких страхов, связанных с работой.

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие работающие представители экономически активного населения из Петрозаводска.

69% горожан не испытывают никаких страхов, связанных с работой. Первым в списке джоб-фобий является страх потери работы: 7% петрозаводчан боятся увольнения. По 2% опрошенных боятся быть недооцененными и не оправдать ожиданий, по 1% — нестабильности, закрытия предприятия и невыплаты зарплаты.



Работники-мужчины чаще женщин боятся снижения зарплаты. Жительницы Петрозаводска же чаще тревожатся из-за опасений не справиться с поставленными задачами и не оправдать ожиданий.