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Минимущества Карелии предлагает внести изменения в Земельный кодекс России

Новости. Общество
17:05, 29 Июля 2021
фото: Pixabay License

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Республиканское министерство разработало поправки, чтобы сделать выделение участков под ИЖС более доступным для граждан.

Карельское министерство имущественных и земельных отношений предлагает изменить федеральное законодательство, чтобы сделать участки для индивидуального и жилищного строительства (ИЖС) более доступными для рядовых граждан. К сожалению, есть случаи, когда во время аукциона свободные земельные участки уходят предпринимателям, зарабатывающим на их перепродаже. В то же время обычные жители республики не могут купить землю, построить на ней дом. 

Такую историю петрозаводчанин по имени Егор рассказал журналистам. Семья Егора решила купить участок под ИЖС в деревне Чуралахта. Супруги за свой счет сделали кадастровые работы и заявились на участие в торгах. Вскоре выяснилось, что кроме них на землю претендуют еще пять покупателей. Все они оказались индивидуальными предпринимателями, которые занимаются кадастровыми работами, межеванием и строительством. Бизнесмены были знакомы друг с другом, а вот где находится участок, который они собирались приобрести, представляли плохо. 

Егор утверждает, что ему предложили 20 тысяч рублей за отказ от участия в аукционе. 

«Я спросил, зачем это ему нужно. Мне популярно объяснили, что тогда участок можно будет взять по дешевке и быстро продать на сайте Авито. Естественно, я отказался. Мне откровенно сказали, что я в любом случае не выиграю». 

Так и случилось – в ходе торгов стоимость аренды участка подняли с 19 для 460 тысяч рублей в год. Это при том, что шаг составлял всего 500 рублей. Семье Егора от земли пришлось отказаться. А через месяц после аукциона участок действительно появился на сайте бесплатных объявлений. Его продавали за 900 тысяч рублей.

Отстоять свои интересы рядовой покупатель в этом случае не может – покупатели-коммерсанты закон не нарушают.

Это подтвердили и в министерстве имущественных и земельных отношений, куда Центр управления регионом республики Карелия обратился после публикации. Как говорится в ответе на запрос ЦУР, все участники торгов действуют в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимы поправки в федеральное законодательство.

«Министерством была организована работа по внесению изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, в том числе в части недопущения заявителя к участию в аукционе при наличии у него задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, ограничения передачи прав и обязанностей по договорам аренды, а также ограничение возможного количества приобретенных земельных участков без проведения торгов», – говорится в ответе Минимущесвта. 

Министерство разработало соответствующие законопроекты, часть из них уже направлена на рассмотрение в правительство Российской Федерации. 

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Комментарии

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Изя
2021-07-29 17:21:49
Опять коррупцией пахнет .
кир
2021-07-29 17:56:58
Изя, расстрелы просто необходимы в стране преобладающего жулья.
Гость
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