Министр финансов России назвал вещь, более опасную для экономики, чем санкции

Антон Силуанов рассказал, что считает для экономики России более опасным, чем санкции.

Разбалансированный федеральный бюджет представлял бы для российской экономики большую опасность, чем внешние санкции, считает глава Минфина Антон Силуанов. Он сказал это депутатам думской фракции «Справедливая Россия» перед рассмотрением проекта трехлетнего бюджета в первом чтении. Его слова приводит агентство INTERFAX.

«Эксперты рассуждают таким образом — давайте увеличим расходы (бюджета — ИФ), все профинансируем и все будет хорошо. Отнюдь не так», — сказал министр.

В соответствии с законопроектом, дефицит бюджета в 2023 году составит 2% ВВП (официальный прогноз на 2022 год — 0,9% ВВП, но Минфин допускал, что в реальности он будет выше), в 2024 году он начнет снижаться — до 1,4% ВВП, и в 2025 году составит 0,7% ВВП.

«Проект бюджета особенный, сложный, связан с тем, что в нынешних условиях мы видим сокращение по сравнению с планами динамики доходной базы. С другой стороны, видим необходимость изыскания ресурсов на новые задачи, которые встали перед нашей страной — и вопросы развития новых территорий, и вопросы финансового обеспечения наших силовых задач, поэтому, когда формировался бюджет, основная логика заключалась в том, чтобы изыскать ресурсы на новые цели, с другой стороны — продолжить все направления развития, по которым президент определялся в своих посланиях и указах. Следующая логика — обеспечить все социальные обязательства и новые решения, которые были озвучены в текущем году, в том числе, в послании президента, финансовыми ресурсами. И обеспечить бюджетом неразбалансировку финансовой системы», — описал Силуанов подходы Минфина в работе над проектом бюджета.

По его словам, при подготовке бюджета проводилась «очень детальная, взвешенная» оценка возможных объемов расходов с привлечением ЦБ.

«Да, у нас денежная масса, может быть, не такая высокая, как и денежный мультипликатор, по отношению к другим странам. Но если мы здесь допустим слабину, то все выльется в инфляцию. Инфляция съест доходы населения, обесценит все наши решения по новым расходам, и мы получим обратный эффект. Поэтому и логика бюджетной политики на предстоящие три года заключается в том, чтобы выйти к 2025 году на баланс бюджета по его количественному показателю. То есть доходы будут равняться расходам без учета расходов на обслуживание долга. Это хорошая устойчивая бюджетная конструкция», — сказал Силуанов.

«Если бы мы этого не сделали, то нас было бы легко изнутри расшатать и, соответственно, это было бы похуже всяких санкций, которые вводятся на нас извне», — заключил он.

Министр добавил, что «новые задачи, которые требуют дополнительных ресурсов», полностью учтены в бюджете по согласованию с Минобороны и другими силовыми ведомствами.