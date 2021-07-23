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Министр культуры России Ольга Любимова: величие Преображенской церкви – результат колоссального труда реставраторов

Новости. Культура
09:47, 24 Июля 2021

Министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в торжественном открытии Церкви Преображения Господня Кижского архитектурного ансамбля после реставрации.

В состав делегации вошел первый заместитель Председателя Комитета по культуре Государственной Думы России Александр Шолохов. Карелию представляли депутат Госдумы Валентина Пивненко, заместитель премьер-министра Лариса Подсадник, мэр Петрозаводска Владимир Любарский, министр культуры Республики Карелия Алексей Лесонен, депутат Законодательного Собрания Леонид Лиминчук.

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения сотрудников музея-заповедника и реставраторов, принимавших участие в многолетних работах на объекте.

В музее была проведена уникальная работа. Высочайший профессионализм наших реставраторов признан представителями ЮНЕСКО.

«Величие Преображенской церкви – результат колоссального труда реставраторов. В общей сложности более ста профессионалов трудились на этом объекте. Церковь является символом того, как уникальные знания в дальнейшем смогут быть применены и на других объектах. Огромные слова благодарности всем тем, кто здесь трудился»,— подчеркнула министр.

После торжественной церемонии для членов делегации была проведена экскурсия по государственному музею-заповеднику. Они осмотрели экспозицию «Шедевры острова Кижи», познакомились с традициями Заонежья. Сотрудники музея воссоздали весь спектр жизни деревни того времени. Гостей встречали вышивальщицы, косари, мастера кузнечных дел и работ по дереву.

Депутат Госдумы Валентина Пивненко экспромтом показала мастер-класс поучаствовав в процессе стирки карельских половиков на берегу Онего.

22-главая Церковь Преображения Господня на острове Кижи содержит около 3 тысяч бревен (некоторые — более 15 м длиной), общей длиной свыше 10 км. На покрытие главок церкви потребовалось свыше 35 тысяч лемешин — осиновых черепичек, каждая из которых была изготовлена вручную по древней технологии при помощи плотницкого топора. Одновременно была выполнена реставрация величественного золоченного резного иконостаса, в состав которого входят более 100 подлинных икон северного письма XVII — XIX веков.

В планах музея продолжить реставрацию. Следующим крупным объектом, где будут проводиться работы, должна стать Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

 

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