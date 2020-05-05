Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным.

Об этом сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева, пишет ТАСС.

"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", – сказала Усачева.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева, а также у его заместителя Дмитрия Волкова.