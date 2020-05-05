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Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Новости. Общество
15:42, 06 Мая 2020
фото: © Министерство Культуры
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Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным.

Об этом сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева, пишет ТАСС.

"Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет", – сказала Усачева.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева, а также у его заместителя Дмитрия Волкова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-06 16:51:28
И что теперь вся страна должна быть в трауре, перед Богом все едины, что министры,что простые работяги.
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