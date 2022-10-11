Министр назвала размер доходов населения Карелии, который считается «границей бедности»

Жители Карелии, чей доход составляет немногим более 15 тыс. рублей, живут за «границей бедности».

Это следует из разъяснений министра социальной защиты республики Ольги Соколовой на сегодняшнем заседании правительства, где обсуждалась реализация программы борьбы с бедностью.

По ее словам, показатель «граница бедности» рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума, который ежегодно индексируется на уровень инфляции.

«В 2021 году граница бедности для республики Карелия составляла сумму 15 с небольшим тысяч рублей», — сказала руководитель министерства.

По ее словам, уровень доходов ниже этой суммы в 2021 году имели 14,6% населения республики.

Программа борьбы с бедностью предусматривает сокращение этой доли до 8,3% в 2030 году.