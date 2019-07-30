Министр образования и добрые люди спасли учительницу, выселенную коммерсантами Петрозаводска на улицу

В Петрозаводске учительнице Нине Туга, выселенной из общежития, нашли временное жилье.

Компания "Петрозаводскстрой", владеющая зданием общежития по улице Володарского,44, начала через суд выселять на улицу жильцов, у которых закончился договор коммерческого найма.

Первой, кто отправился на улицу, стала 61-летняя Нина Туга.

Нина Туга всю жизнь проработала учителем начальных классов в Петрозаводске. После тяжелой болезни вынуждена была уйти с работы. Более 20 лет она прожила в этом общежитии на Володарского, на сегодняшний день ее единственный источник дохода – пенсия в 13 тысяч рублей.

Купить жилье или снять квартиру с таким доходом нет возможности, кредит также не дают.

Друзья и коллеги создали в Сети группу помощи Нине Туга и пытаются собрать деньги на покупку ей постоянного жилья, а пока общими усилиями удалось найти временный угол и помочь с переездом.

"Сегодня (29 июля) перевезли Нину Адольфовну Туга со всем ее небольшим имуществом на временное место жительства - общежитие техникума городского хозяйства, - сообщается в группе помощи учительнице. - Спасибо министру образования Роману Геннадьевичу Голубеву за предоставленное временное жилье, директору и его помощникам техникума городского хозяйства, Эдуарду Хохлову, сотруднику Минобразования - за предоставленную машину. Спасибо семье Оксаны Романовой, Гале Медведевой, Оле Гутаевой, Володе Мелешко, Валере, соседу по общежитию, Олегу Бергу за погрузку и разгрузку вещей".

Как Нина Туга оказалась в такой ситуации, читайте здесь.

Если у вас будет желание помочь пенсионерке, то реквизиты для перевода есть в группе помощи.