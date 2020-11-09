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Министр образования Карелии дал совет ученикам, у которых нет техники для онлайн-уроков

Новости. Общество
11:21, 10 Ноября 2020
фото: © pixabay.com / coyot
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Глава Минобразования республики Роман Голубев предложил школьникам, у которых нет техники для дистанционного обучения, обращаться в учреждения образования.

"В случае, если школа приняла решение проводить онлайн видеоуроки, а у вас отсутствует подходящая техника, то вам следует обратиться к руководству образовательной организации для решения вопроса о предоставлении необходимой техники во временное пользование", - пишет министр на своей странице в "ВКонтакте".

Роман Голубев напомнил, что по поручению главы Карелии Министерство образования республики в конце мая 2020 года закупило 212 новых ноутбуков в помощь 11-ым классам, чтобы они смогли беспрепятственно готовиться к госэкзаменам. На приобретение техники было направлено более 7 миллионов рублей из бюджета республики. Ноутбуки остались в собственности школ. В этот и последующие годы у детей, которым также может потребоваться техника, будет возможность использовать компьютер для обучения и подготовки к экзаменам, уточнил министр образования.

По словам Романа Голубева, в школе оборудование, с помощью которого педагоги смогут вести онлайн уроки, есть.

"В этом году в 101 школу Карелии было установлено оборудование по программе «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» общей стоимостью более 228 миллионов рублей. В комплекты входит в том числе 609 ноутбуков для сотрудников школ, 224 ноутбуков для учителей; 207 интерактивных комплексов; 3 360 ноутбуков для классов. Это оборудование можно использовать для полноценной организации дистанционных занятий", - пишет глава Минобразования.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-10 12:01:12
И что, образовательные учреждения смогут всех желающих обеспечить необходимой техникой для дистанционного обучения? Сам то Министр в это верит?
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