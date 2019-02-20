Министр образования Карелии может покинуть пост

На место Александра Морозова прочат заместителя министра по делам молодежи и спорта Карелии.

Во властных структурах республики обсуждается возможность скорой отставки министра образования Александра Морозова. Называют и возможного преемника. Сам он это опровергает.

На его место прочат первого заместителя министра по делам молодежи и спорта республики 31-летнего Романа Голубева, назначенного на эту должность в 2015 году.

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