Министр образования Карелии обозначил сроки проведения выпускных экзаменов

Экзамены в выпускных классах отменены не будут, сообщил министр образования Карелии Роман Голубев.

Сегодня в ходе "прямой линии" главы Карелии, когда обсуждались вопросы дистанционного обучения школьников, Роман Голубев, министр образования республики, еще раз подтвердил, что, несмотря на все происходящее, ЕГЭ пройдет в традиционном формате.

"Вначале предполагалось проведение ЕГЭ с 8 июня, но теперь понятно, что даты будут скорректированы", - сказал Голубев.

Министр образования отметил, что много материалов для подготовки к ЕГЭ выкладывается на портале Федерального института педагогических измерений, "Моя школа онлайн", а также Минпросвещения запускает для подготовки к ЕГЭ уроки на общественном телевидении, что актуально для отдаленных населенных пунктов, где есть проблемы с интернетом.

"ОГЭ пройдет только по двум предметам – русский и математика, - еще раз уточнил Роман Голубев. – Для проведения экзамена у 9-класников нам дали временной коридор с 8 июня по 31 июля. Регион может выбирать дату".

В этом году в Карелии ОГЭ будут сдавать Карелии 7000 учащихся 9 классов.

Также министр образования отметил, что ВПР будут перенесены и состоятся в начале следующего года.