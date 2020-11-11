Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперт рассказал, почему не стоит включать смартфон отпечатком пальцев 2
11.11.2020 23:30
Число заразившихся коронавирусом в Карелии побило очередной суточный рекорд 3
Сегодня 09:12
Новые ограничения: глава Карелии запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии 19
11.11.2020 18:35
"Карельский язык – наше общее наследство"
Сегодня 09:18
Водитель-пенсионер разбился, вылетев на "встречку" на трассе в Карелии
Сегодня 10:05
"Уже возведены бараки": школьники смогут провести выходные в бутафорском концлагере в Карелии (ВИДЕО) 30
Сегодня 06:40

Министр образования Карелии проведёт родительское собрание, где обсудит проведение основного и единого госэкзаменов в 2021 году

Новости. Общество
17:40, 12 Ноября 2020
фото: © Министерство образования Республики Карелия
Загрузка...

Родительское собрание Роман Голубев пройдет в формате онлайн-трансляции.

В среду 18 ноября в 17.30 родители девяти- и одиннадцатиклассников могут задать свои вопросы в прямом эфире. Их также можно отправить на электронный адрес: ask@minedu.karelia.ru.

Министр образования республики Роман Голубев совместно со специалистами, которые отвечают за проведение государственных экзаменов, ответят на волнующие родителей вопросы, расскажут об особенностях процедуры проведения ГИА в 2021 году, познакомят с официальными сайтами, на которых размещена необходимая информация по экзаменам, телефонами "горячих линий".

Трансляция будет доступна здесь .

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.11.2020, 15:49
Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям
05.11.2020, 11:14
Пенсионерам в Петрозаводске и Кондопоге разрешено посещать магазины всего три раза в неделю
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк
05.11.2020, 12:30
В Карелии установлены строгие сроки для проведения теста на коронавирус
10.11.2020, 10:40
Артур Парфенчиков: "Мы ввели этот порядок на три недели, можно потерпеть"

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 14
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 17
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»