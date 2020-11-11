Министр образования Карелии проведёт родительское собрание, где обсудит проведение основного и единого госэкзаменов в 2021 году

Родительское собрание Роман Голубев пройдет в формате онлайн-трансляции.

В среду 18 ноября в 17.30 родители девяти- и одиннадцатиклассников могут задать свои вопросы в прямом эфире. Их также можно отправить на электронный адрес: ask@minedu.karelia.ru.

Министр образования республики Роман Голубев совместно со специалистами, которые отвечают за проведение государственных экзаменов, ответят на волнующие родителей вопросы, расскажут об особенностях процедуры проведения ГИА в 2021 году, познакомят с официальными сайтами, на которых размещена необходимая информация по экзаменам, телефонами "горячих линий".

Трансляция будет доступна здесь .