Министр образования Карелии сделал сэлфи с Манижей

Глава Минобразования и спорта республики Роман Голубев выложил в Сети фото с певицей Манижей, представлявшей Россию на конкурсе Евровидение.

Карельский министр встретил певицу в Норильске.

«Прилетел в Норильск на Всероссийское совещание по вопросам развития физической культуры и спорта в Арктической зоне. Успел сфотографироваться с Манижей», — пишет министр на своей странице в соцсети.

Напомним, Манижа представлял Россию на конкурсе Евровидение-2021, который проходил с 18 по 22 мая в Роттердаме. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней «Russian Woman» заняла девятое место.