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Министр образования Карелии сделал сэлфи с Манижей

Новости. Общество
09:37, 28 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Романа Голубева

Глава Минобразования и спорта республики Роман Голубев выложил в Сети фото с певицей Манижей, представлявшей Россию на конкурсе Евровидение.

Карельский министр встретил певицу в Норильске.

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«Прилетел в Норильск на Всероссийское совещание по вопросам развития физической культуры и спорта в Арктической зоне. Успел сфотографироваться с Манижей», — пишет министр на своей странице в соцсети.

Напомним, Манижа представлял Россию на конкурсе Евровидение-2021, который проходил с 18 по 22 мая в Роттердаме. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней «Russian Woman» заняла девятое место.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Маяковский
2021-05-28 10:10:31
Правильно делает! Зачем ему о спорте думать, страна уже без флага и гимна и более 300 спортсменов попались на массовом допинге,эту репутацию уже не поправить, а вот селфи делать с кем нибудь, это дело!?
Кстати, кто такая эта Манижа? Поет она плохо, танцует ещё хуже, чем "прославилась" то?
театральный критик
2021-05-28 10:08:21
Фу
asusls
2021-05-28 10:07:47
Ну и все. Задание по командировке выполнено.
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