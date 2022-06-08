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Министр образования пообещал депутатам применить меры к строителям в случае задержек капремонта школ Карелии

Новости. Общество
12:07, 16 Июня 2022
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Депутаты парламента вместе с Министерством образования Карелии и родителями школьников держат на контроле темпы капитального ремонта школ республики.

О ходе работ по капитальному ремонту школ республики сообщил министр образования республики Роман Голубев на заседании комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике парламента Карелии.

Министр ответил на опасения председателя комитета Галины Гореликовой о возможности некоторых подрядных организаций обеспечить исполнение установленных сроков.

«Наша задача вместе с родителями вести постоянный жесткий контроль. Если мы будем понимать, что подрядчик теряет темп, значит будем искать законные механизмы расторжения контракта и поиска другого подрядчика», — сказал Голубев.

Он также заверил депутата Ирину Кузичеву, что министерство взяло под контроль ситуацию со школой поселка Надвоицы, где подрядная организация отказывается начать работы по ремонту фасада из-за задержки ремонта кровли. По словам Голубева, все запланированные работы будут выполнены.

Также будет контролироваться и соблюдение технологии ремонта. Заместитель председателя парламента Ольга Шмаеник попросила разъяснить, кто будет нести ответственность, если во время ремонта кровли дождевая вода повредит внутренние помещения. По словам министра, устранять последствия обязана подрядная организация.

В этом году в 21 школе будут, в основном, заменены кровли и отремонтированы фасады, а на следующий год запланированы замена внутренних коммуникаций и внутренняя отделка.

«Вся эта работа проводится при непосредственном участии родительского сообщества, приветствуется включенность наших школьников в выбор дизайнерских решений», — добавил министр.

Вопросы депутатов вызвало так же финансирование уже заключенных контрактов. По словам Ольги Шмаеник, ей известно о жалобах некоторых подрядных организаций на сроки оплаты работ.

«Возможно, на первом этапе были заминки, но финансирования достаточно. Проблем здесь не будет», — заверил министр.

Депутаты намерены контролировать соблюдение сроков и качества работ.

Кроме того, на заседании поднимался вопрос о расширении программы капремонта школ.

«Школы, которые не вошли в программу, очень этого хотят. Какие у них перспективы, чего им ожидать?», — обратилась к министру депутат Татьяна Тишкова.

По словам Романа Голубева, число образовательных учреждений, включенных в программу, будет расти. Следующий этап начнется в 2024 году. Планируется отремонтировать не менее 70 зданий.

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