Министр призвал жителей Карелии вспомнить изображение на октябрятском значке

Кафе в Медвежьегорске понравилось министру экономического развития Карелии не только своей кухней.

Олег Ермолаев в Телеграм-канале поделился впечатлениями от посещения местного заведения общепита.

«Там вам предложат блюда традиционной карельской и русской кухни. Кроме этого вы сможете увидеть бюст Ленина и скульптуру маленького Володи Ульянова. Увеличьте фото Володи и вспомните изображение на октябрятском значке, если вам конечно повезло застать то время, когда все маленькие дети были октябрятами», — написал министр.