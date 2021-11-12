Министр просвещения России в Карелии дал старт федеральной программе капремонта школ

Программу капитального ремонта школ, инициированную президентом России, открыл сегодня министр просвещения Сергей Кравцов во время визита в Карелию.

Сергей Кравцов вместе с главой республики Артуром Парфенчиковым побывали в школе № 1 поселка Шуя, Прионежского района и обсудили планы по обновлению учебного заведения. Об этом сообщили в правительстве региона.

- Федеральная программа капитального ремонта школ в этом году охватит 1306 объектов в 79 регионах России. Программа не ограничится только ремонтными работами, она подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду. Важно, чтобы школьники и учителя принимали участие в обсуждениях, чтобы проект был максимально открытым, – подчеркнул Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения напомнил также, что Федеральный штаб родительского общественного контроля и созданные по всей России региональные штабы окажут необходимую поддержку в реализации этой программы.

В Карелии в рамках федеральной программы в течение пяти лет будут отремонтированы 70 зданий в 51 школе. На эти цели в республику поступят 1,5 млрд рублей. Для ремонта в предстоящие два года определено 21 здание 18 школ региона, где в первоочередном порядке будут обновлены фасады, кровля и инженерные системы. Среди этих учебных заведений и Шуйская школа.

Сергею Кравцову рассказали, что основное здание школы построено в 1968 году, два здания дошкольных групп – 1959 года с пристройками 1978 и 2020 годов. Старые здания, хоть и обеспечены текущим ремонтом (только в прошлом году на обновление кровли, стен, лестниц, установку энергосберегающего оборудования было направлено более 800 тысяч рублей, а ранее был отремонтирован спортивный зал), всё равно нуждаются в капитальном ремонте. Это позволит довести уровень комфорта детей и учителей в здании, построенном в прошлом веке, до современных образовательных учреждений.

Артур Парфенчиков отметил, что в Карелии уже несколько лет реализуется региональная программа по ремонту школ, за последние три года на ремонт и модернизацию школ было потрачено почти 2 млрд рублей, благодаря чему был отремонтирован ряд северных школ.

- Старт новой федеральной программы, по которой наши школы получат обновлённые учебные кабинеты, спортивные залы, столовые, школьные стадионы – это важное и долгожданное событие для нашей республики. Например, в Шуйской школе в этом году запланированы работы по капитальному ремонту кровли, фасадов, систем вентиляции и автоматической пожарной сигнализации, а в следующем – систем водо- и электроснабжения, отопления, - отметил глава Карелии.

Объем субсидии из федерального бюджета на ремонт, а также на закупку современного учебного оборудования и техники для этой школы составит 98 млн рублей. Проектно-сметная документация и положительное заключение госэкспертизы на капремонт уже готовы.

Министр просвещения России, в свою очередь, отметил, что в Карелии накоплен интересный опыт в части развития сельских территорий, ремонта и модернизации школ в условиях севера, который будет использоваться для реализации федеральной программы в Арктическом регионе России.