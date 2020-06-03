Министр соцзащиты Карелии будет судиться из-за штрафа

Глава министерства социальной защиты республики Ольга Соколовой обратилась в Петрозаводский городской суд с жалобой на Управление Федерального казначейства, оштрафовавшее ее за нецелевое использование средств.

Как сообщается на сайте суда, в производстве находится дело по жалобе министра социальной защиты республики на постановление должностного лица Управления Федерального казначейства по Карелии. В апреле Ольга Соколова была привлечена к ответственности за совершение административного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа по факту нецелевого использования Минсоцзащиты средств федерального бюджета при реализации полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Министр считает привлечение ее к административной ответственности необоснованным ввиду допущенных Управлением нарушений норм процессуального права.

Ранее в Карелии оштрафовали главу районной администрации за нарушение антикоррупционного законодательства.