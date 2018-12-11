Министр спорта из Карелии попал на страницы финской газеты

Карельский чиновник принял участие в "Экстремальном марафоне", который проходил в национальном парке "Коли" на востоке Финляндии.

"Экстремальный марафон" позвал министра с собой" – так называется статья в финской газете Karjalainen, посвященная министру по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Александру Воронову, который минувшей осенью принял участие в "Экстремальном марафоне" в национальном парке "Коли". На эти соревнования карельский чиновник отправился вместе с депутатом республиканского парламента от партии ЛДПР Тимуром Зорняковым, возглавляющим физкультурно-оздоровительный комплекс в Петрозаводске.



Фото со страницы Александра Воронова в соцсети "ВКонтакте"

Как пишет финское издание, еще осенью прошлого года министр спорта из Карелии влюбился в маршруты национального парка "Коли" на востоке Финляндии и в этом году решил пробежать всю дистанцию. Сам Воронов поделился впечатлениями об "Экстремальном марафоне" на своей странице в социальной сети "Вконтакте": "В субботу в Финляндии с Тимуром Зорняковым преодолели триал Vaarojen Maraton. На 43 км у меня ушло 7 часов!!! Чтобы понять почему, надо попробовать".