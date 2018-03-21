Министр труда поручил составить социальные портреты семей с низким доходом

Глава Минтруда Максим Топилин поручил Пенсионному фонду с помощью единой государственной информационной системы соцобеспечения составить социальные портреты семей с низким доходом, чтобы помочь им "выбраться из этой ситуации".

Ранее сообщалось, что система будет содержать полные сведения обо всех мерах социального обеспечения, мерах социальной поддержки, гарантиях, выплатах, компенсациях, сообщает РИА Новости.

Планируется, что информационная система соцобеспечения позволит экономить средства за счет исключения дублирования данных, выявления злоупотреблений в части расходования бюджетных средств на соцобеспечение. Единая государственная информационная система соцобеспечения (ЕГИССО) начнет работать в РФ в тестовом режиме с 2018 года.

"ЕГИССО позволяет сделать семейный портрет. Поэтому мы исходим из того, что это очень важно для каждой семьи. Мы будем работать с каждой семьей с тем, чтобы разобраться в причинах, если это есть, не дай бог, с тем, чтобы они вышли на нормальный уровень доходов и на нормальную свою траекторию занятости", — сказал Топилин на заседании правления ПФР.

"Давайте себе поставим эту задачу. Мы должны иметь портрет с тем, чтобы помочь людям выбраться из этой ситуации", — добавил министр.