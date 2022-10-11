Министр внутренних дел Карелии пожелал успехов новому начальнику УМВД Петрозаводска

Дмитрий Сергеев представил личному составу нового начальника петрозаводского МВД Андрея Лебидку.

Как сообщили в МВД Карелии, сегодня, 6 декабря, глава ведомства генера-майор полиции Дмитрий Сергеев представил личному составу нового начальника УМВД Петрозаводска. Им стал полковник полиции Андрей Лебидка.

Дмитрий Сергеев пожелал новому начальнику петрозаводской полиции успехов, выразив надежду, что под его руководством Управление эффективно будет решать служебные задачи.

Напомним, сегодня, 6 декабря, было объявлено о назначении на пост начальника Управления МВД России по Петрозаводску полковника полиции Андрея Лебидки.